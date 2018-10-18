Дженнифер Лопес восхитила поклонников появлением на публике с женихом: фото

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет со своим женихом - 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом, который ранее встречался со звездой Голливуда Камерон Диаз.

49-летняя Лопес восхитила своих поклонников оригинальным и стильным образом, пишет Viva.

Пара посетила гала-вечер ELLE Women in Hollywood.

Актриса на мероприятии блистала в эффектном наряде от Maticevski: юбки с разрезом и блузке с бантом. Свой образ Лопес дополнила украшениями с бриллиантами и черными босоножками на каблуках. Волосы звезда собрала в высокий пучок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дженнифер Лопес попала в курьезную ситуацию прямо во время концерта в Лас-Вегасе. Артистка упала посреди сцены.