МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Дженнифер Лопес восхитила поклонников появлением на публике с женихом: фото

6.2тЧитать материал на украинском

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет со своим женихом - 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом, который ранее встречался со звездой Голливуда Камерон Диаз.

49-летняя Лопес восхитила своих поклонников оригинальным и стильным образом, пишет Viva.

Новости
"А ведь ей почти 50": Лопес показала горячие фото в открытом купальнике
Дженнифер Лопес восхитила поклонников появлением на публике с женихом: фото

Пара посетила гала-вечер ELLE Women in Hollywood.

Дженнифер Лопес восхитила поклонников появлением на публике с женихом: фото

Актриса на мероприятии блистала в эффектном наряде от Maticevski: юбки с разрезом и блузке с бантом. Свой образ Лопес дополнила украшениями с бриллиантами и черными босоножками на каблуках. Волосы звезда собрала в высокий пучок.

Дженнифер Лопес восхитила поклонников появлением на публике с женихом: фото

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дженнифер Лопес попала в курьезную ситуацию прямо во время концерта в Лас-Вегасе. Артистка упала посреди сцены.

Персона
Дженнифер Лопес
Место
СШАГолливуд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги