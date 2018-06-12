Дженнифер Энистон разозлили слухи о романе Джастина Теру и Эммы Стоун

Актриса Дженнифер Энистон готовит план мести для подруги экс-мужа Джастина Теру, Эммы Стоун. Близким друзьям Джастину Теру и Эмме Стоун уже успели приписать роман. Эти слухи привели в ярость Энистон, сообщает Radaronline.com.

Теру и Энистон утверждают, что они просто друзья. "Энистон узнала, что Джастин общался с Эммой Стоун, будучи в браке с ней. Это ее взбесило", - сообщил инсайдер.

Также источник утверждает, что Энистон якобы пыталась украсть у Эммы Уотсон роль в мюзикле "Ла-Ла-Ленд", который принес ей "Оскар".

"Дженнифер подговаривает влиятельных и верных друзей бойкотировать Эмму Стоун и отказывать ей в съемках", – добавил инсайдер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, актриса Дженнифер Энистон после развода с Джастином Теру вернулась к светской жизни.