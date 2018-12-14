Джейсон Момоа устроил дикие танцы на премьере ''Аквамена'': появилось видео

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма из вселенной комиксов DC "Аквамен", на которой исполнитель главной роли Джейсон Момоа устроил дикие танцы.
Он появился в сопровождении своих детей и других актеров. Момоа удивил присутствующих агрессивно настроенным внешним видом. (Чтобы посмотреть видео, докрольте до конца страницы).
На видео, опубликованном в сети, видно что в порыве эмоций он сломал тризубец, который держал в руках, и начал танцевать хаку — ритуальный танец коренного народа маори в Новой Зеландии. Подобные движения у них — подготовка к битве, чтобы запугать врага.
Джейсон Момоа
Скриншот из видео
Громко крича, Момоа поддержали и остальные присутствующие.
Jason Momoa performs a haka dance at the #Aquaman premiere https://t.co/a7Og507hlT pic.twitter.com/enoEApGhq4— Variety (@Variety) 13 декабря 2018 г.
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