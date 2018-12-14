Джейсон Момоа устроил дикие танцы на премьере ''Аквамена'': появилось видео

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма из вселенной комиксов DC "Аквамен", на которой исполнитель главной роли Джейсон Момоа устроил дикие танцы.

Он появился в сопровождении своих детей и других актеров. Момоа удивил присутствующих агрессивно настроенным внешним видом. (Чтобы посмотреть видео, докрольте до конца страницы).

На видео, опубликованном в сети, видно что в порыве эмоций он сломал тризубец, который держал в руках, и начал танцевать хаку — ритуальный танец коренного народа маори в Новой Зеландии. Подобные движения у них — подготовка к битве, чтобы запугать врага.

Джейсон Момоа Скриншот из видео

Громко крича, Момоа поддержали и остальные присутствующие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный украинский певец взбудоражил сеть снимками с возлюбленной.