Джаред Лето зажег посреди Киева, шокировав фанатов: опубликовано видео

Лидер популярной американской группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето порадовал киевлян и гостей украинской столицы внезапным выступлением на улице.

Соответствующий момент засняла на камеру журналист "Украинской правды" Дарина Рогачук и опубликовала видео на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Джаред Лето просто поет на Пешеходном мосту в Киеве", – подписала автор видео. Послушать выступление собралось много людей. Все подпевали и снимали на камеры.

Джаред Лето выступил на улице в Киеве Кадр из видео

Артист устроил групповую съемку на берегу Днепра, а позже за Джаредом следом ломанулось много фанаток.

"Вот это класно", "Блин, я был там приблизительно в то же время и не застал его", "Везет Дарине", – отреагировали пользователи на видео.

Также пользователи показали, как Джаред взобрался на балку моста, чтобы фанаты могли его сфотографировать на фоне чистого неба.

Instagram@jaredjleto26

Джаред Лето в Киеве Instagram@bleuecobalt

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 Seconds to Mars дала долгожданный концерт в Киеве 17 июля. Лето прокричал со сцены: "Я люблю эту страну!" Что примечательно, на концерте в Москве он говорил то же самое.

Позже Джаред поделился в своем сторис фотографией, продемонстрировав, как прогуливается по украинской столице.

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