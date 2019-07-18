Джаред Лето зажег посреди Киева, шокировав фанатов: опубликовано видео

Лидер популярной американской группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето порадовал киевлян и гостей украинской столицы внезапным выступлением на улице.
Соответствующий момент засняла на камеру журналист "Украинской правды" Дарина Рогачук и опубликовала видео на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Джаред Лето просто поет на Пешеходном мосту в Киеве", – подписала автор видео. Послушать выступление собралось много людей. Все подпевали и снимали на камеры.
Джаред Лето выступил на улице в Киеве
Кадр из видео
Артист устроил групповую съемку на берегу Днепра, а позже за Джаредом следом ломанулось много фанаток.
"Вот это класно", "Блин, я был там приблизительно в то же время и не застал его", "Везет Дарине", – отреагировали пользователи на видео.
Также пользователи показали, как Джаред взобрался на балку моста, чтобы фанаты могли его сфотографировать на фоне чистого неба.
Instagram@jaredjleto26
Джаред Лето в Киеве
Instagram@bleuecobalt
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 Seconds to Mars дала долгожданный концерт в Киеве 17 июля. Лето прокричал со сцены: "Я люблю эту страну!" Что примечательно, на концерте в Москве он говорил то же самое.
Позже Джаред поделился в своем сторис фотографией, продемонстрировав, как прогуливается по украинской столице.
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