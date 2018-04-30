Джаред Лето в Киеве порадовал фанов флагом Украины

Знаменитый американский рок-музыкант и актер, лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето 30 апреля дал концерт во Дворце спорта в Киеве.

Во время выступления Джаред решил порадовать своих украинских поклонников и поднял на сцене большой флаг Украины. Поступок американского рокера был с восторгом воспринят публикой.

Как сообщал "Обозреватель", Джаред Лето и другие участники 30 Seconds to Mars приехали в украинскую столицу 29 апреля. Накануне выступления артист прогулялся по городу.

Отметим, что группа 30 Seconds to Mars выступила в Киеве уже в четвертый раз. Ранее они посещали украинскую столицу в 2010, 2014 и 2015 годах. В последние два приезда группы на сцене также красовался флаг Украины.