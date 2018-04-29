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Джамала объяснила имя своего первенца

1.3тЧитать новость на украинском

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала объяснила, что значит имя ее первенца, который появился на свет 27 марта.

Зовут сына артистки Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. О том, что это значит, Джамала рассказала Кате Осадчей в передаче "Світське життя".

"Рахман - значит сочувственный, Эмир - повелитель. И для меня он принц ", - трогательно призналась Джамала.

Ухаживать за малышом певице помогают ее родители и родители мужа. Также недавно она нашла няню.

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Напомним, первенец Джамалы родился 27 марта в 19:20. Весил мальчик 3,26 кг, а его рост составлял 53 сантиметра. Отцом ребенка стал муж артистки Бекир Сулейманов.

Как сообщал "Обозреватель", после родов Джамала призналась своим фанам, что чувствует себя "хлебным, добрым мякишем", из-за чего попросила фолловеров контролировать, не перегибает ли она с милыми постами в соцсетях.

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Джамала
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