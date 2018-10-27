МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Дядя Жора и ''Рембо на батарейках'': чем удивит кастинг ''Х-Фактор-9'' в Харькове

1.2тЧитать материал на украинском

В субботу, 27 октября, в эфире телеканала СТБ стартует уже девятый кастинг. На этот раз пробоваться будут претенденты из Харькова.

OBOZREVATEL будет следить за ходом событий. Мы расскажем о том, что произойдет на кастинге.

Новости
''Если дойдет до суда...'' Скандальная участница ''Х-Фактора'' пригрозила проекту

"Х-фактор" в Харькове будет удивлять не только выступлениями неизвестных ранее конкурсантов. Одним из участников оказался известный шоумен Дядя Жора. По его словам, жизнь показала, что не нужно упускать возможности, которые нам дает судьба. И он ими воспользовался. Шоумен намерен выйти за рамки привычного амплуа и спеть.

Также в девятом выпуске шоу появится "Рембо на батарейках". Ольга Петровна - доярка, она выдаивает три тонны молока в месяц. Женщина превратит "Х-фактор" в Поле чудес, принеся целую корзину домашних вкусностей. Олег Винник выпьет сырое яйцо в прямом эфире, а ведущий шоу Андрей Бедняков назовет это взяткой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 20 октября в эфире телеканала СТБ прошел уже восьмой кастинг. На этот раз пробовались претенденты из Полтавы.

Читайте все новости по теме "Х-Фактор Украина" на OBOZREVATEL.

Тема
Х-Фактор Украина
Персоны
Настя Каменских (NK)Олег ВинникДмитрий ШуровАндрей Данилко
Место
УкраинаХарьков
Объект
X-Фактор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги