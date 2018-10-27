Дядя Жора и ''Рембо на батарейках'': чем удивит кастинг ''Х-Фактор-9'' в Харькове

В субботу, 27 октября, в эфире телеканала СТБ стартует уже девятый кастинг. На этот раз пробоваться будут претенденты из Харькова.

OBOZREVATEL будет следить за ходом событий. Мы расскажем о том, что произойдет на кастинге.

"Х-фактор" в Харькове будет удивлять не только выступлениями неизвестных ранее конкурсантов. Одним из участников оказался известный шоумен Дядя Жора. По его словам, жизнь показала, что не нужно упускать возможности, которые нам дает судьба. И он ими воспользовался. Шоумен намерен выйти за рамки привычного амплуа и спеть.

Также в девятом выпуске шоу появится "Рембо на батарейках". Ольга Петровна - доярка, она выдаивает три тонны молока в месяц. Женщина превратит "Х-фактор" в Поле чудес, принеся целую корзину домашних вкусностей. Олег Винник выпьет сырое яйцо в прямом эфире, а ведущий шоу Андрей Бедняков назовет это взяткой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 20 октября в эфире телеканала СТБ прошел уже восьмой кастинг. На этот раз пробовались претенденты из Полтавы.