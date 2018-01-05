"Два ножевых": стали известны обстоятельства убийства российской звезды

4 января стало известно о том, что популярный музыкант-балалаечник театра "Русская песня" Дмитрий Калинин найден мертвым в Москве 30 декабря, а сегодня российские СМИ рассказали подробности ужасного убийства.

Тело 41-летнего Калинина было обнаружено в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста, сообщают "Известия".

На теле музыканта в области сердца обнаружили два ножевых ранения. Рядом с телом лежал нож.

Калинин перестал выходить на связь 27 декабря. Последний раз его видели возле здания театра "Русская песня". Последним его видел один из друзей музыканта.

Полгода назад Дмитрий расстался с супругой. Бывшая жена Марина в соцсетях просила помочь в поисках пропавшего экс-супруга.

Как сообщал "Обозреватель", ранее скончался легендарный советский музыкант и певец.