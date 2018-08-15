"Два дистрофика": запрещенная в Украине звезда озадачила фанов "голым" видео с мужчиной

Российская, а в прошлом украинская телеведущая Екатерина Варнава, которой в мае 2017 года СБУ запретила въезд в Украину, похвасталась в социальной сети эротическим роликом с мужчиной (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала смелое видео, на котором пара изображена полностью раздетой. Партнером для ролика стал возлюбленный Варнавы, хореограф Константин Мякиньков.
"Хочется поделиться с умными, образованными, с хорошим вкусом людьми, которые любят искусство", - подписала публикацию Екатерина, дополнив ее хэштегами #недлявсех и #длясвоих.
Поклонники артистки оценили видео и обсудили фигуру Кати. Они отметили, что Варнава - слишком худая и больше напоминает "узника Бухенвальда".
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Екатерине Варнаве, которая также работала на украинском "Новом канале" в шоу "Хто зверху" и при этом с российскими коллегами по Comedy Woman гастролировала в оккупированном Крыму.
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