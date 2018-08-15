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СпортLady

"Два дистрофика": запрещенная в Украине звезда озадачила фанов "голым" видео с мужчиной

5.3тЧитать новость на украинском

Российская, а в прошлом украинская телеведущая Екатерина Варнава, которой в мае 2017 года СБУ запретила въезд в Украину, похвасталась в социальной сети эротическим роликом с мужчиной (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала смелое видео, на котором пара изображена полностью раздетой. Партнером для ролика стал возлюбленный Варнавы, хореограф Константин Мякиньков.

"Хочется поделиться с умными, образованными, с хорошим вкусом людьми, которые любят искусство", - подписала публикацию Екатерина, дополнив ее хэштегами #недлявсех и #длясвоих.

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Поклонники артистки оценили видео и обсудили фигуру Кати. Они отметили, что Варнава - слишком худая и больше напоминает "узника Бухенвальда".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Екатерине Варнаве, которая также работала на украинском "Новом канале" в шоу "Хто зверху" и при этом с российскими коллегами по Comedy Woman гастролировала в оккупированном Крыму.

Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персона
Екатерина Варнава
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