"Дурдом выпустили на прогулку": Панин объяснил, почему назвал россиян "злобными уродцами"

Скандальный актер Алексей Панин, который ранее назвал россиян "упырями и злобными уродцами", объяснил свое резкое высказывание.

Панин отметил, что не считает, что сказал что-то плохое. Более того, его удивляет то, насколько равнодушными бывают люди к бедам других, при этом "выливать грязь" на посторонних в сети они не стесняются. Об этом пишет "Комсомольская правда".

"Такое ощущение, что люди сидят в подвале. Стая озлобленных собак, которым хочется облить покойников, меня, Волочкову, Джигурду, Башарова грязью. Такое впечатление, что дурдом выпустили на прогулку. Я сутками пытаюсь поднять народ, чтобы собрать деньги для девочки с пороком сердца, но прессе на это плевать. Но как только Алексей Панин написал что-то скандальное, пристыдив скудоумных, злобных комментаторов, сразу мне звонят журналисты", – высказался актер.

Алексей Панин politeka.net

Также он отметил, что вероятно, волну гнева в его адрес подняли именно те "злобные уродцы", о которых он ранее высказывался, ибо их это зацепило.

"Что я плохого сказал? Кого я обидел? Тут даже комментировать нечего. Видимо, злобным уродцам неприятны мои слова", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Панин заявил, что это Россия – это единственная страна в мире, кроме КНДР, куда нет желания возвращаться. Также он назвал РФ "грязным и гомофобным государством".

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