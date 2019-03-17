''Дурацкие вопросы'': MARUV в ''95 Квартале'' высмеяла судей Нацотбора

Скандальная певица MARUV, победительница Нацотбора на Евровидение-2019, которая в итоге отказалась представлять страну на конкурсе, стала гостьей юмористического шоу "Вечерний квартал".

В сюжете выпуска певица и актеры студии "Квартал 95" высмеяли скандал вокруг Нацотбора. Сама же MARUV отпустила и колкую шутку в адрес судей (видео смотрите ниже).

В сцене певица сыграла девушку одного из актеров, который якобы знакомит ее со своими родными - мамой, отцом и бабушкой. В одном из эпизодов парень зовет девушку за стол пообщаться, на что MARUV отвечает:

"Я не очень люблю, когда я стою, а трое людей сидят и задают дурацкие вопросы", - ответила она.

С колкими шутками артисты вспомнили о ведущем Сергее Притуле, о вопросе с аннексией Крыма, о критике в адрес певицы после выступления на Нацотборе и многом другом.

В сети номер "Квартала" вызвал неоднозначные впечатления. Юмор студии и певицы пришелся по вкусу не всем.

Напомним, что победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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