''Думаю ежесекундно...'' Лорак заинтриговала фанов сокровенным признанием

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее стала жертвой публичной супружеской измены, заинтриговала своих поклонников задушевным признанием, рассказав, кому посвящает свои мысли.

Исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram мрачное фото, а в подписи к нему призналась, что постоянно думает о своих фанатах.

"Думаю о вас..." - загадочно написала Лорак, после чего ее фолловеры массово начали оставлять ей комментарии, что также постоянно вспоминают артистку.

"Думаю о тебе ежесекундно", - отметили многие фаны, при этом добавив, что артистка выглядит грустной и опечаленной.

"И мы о тебе. О том, как ты скучаешь за концертами в Украине, за нашими улыбками", - также отметили фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Ани Лорак, переживающая в настоящее время скандальный разрыв со своим супругом, сделала душещипательное признание, к которому готовила своих поклонников несколько дней. После семейной драмы Лорак презентовала песню о супружеской измене, которую ее фаны посчитали автобиографической.