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''Думаю ежесекундно...'' Лорак заинтриговала фанов сокровенным признанием

3.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее стала жертвой публичной супружеской измены, заинтриговала своих поклонников задушевным признанием, рассказав, кому посвящает свои мысли.

Исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram мрачное фото, а в подписи к нему призналась, что постоянно думает о своих фанатах.

"Думаю о вас..." - загадочно написала Лорак, после чего ее фолловеры массово начали оставлять ей комментарии, что также постоянно вспоминают артистку.

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"Думаю о тебе ежесекундно", - отметили многие фаны, при этом добавив, что артистка выглядит грустной и опечаленной.

"И мы о тебе. О том, как ты скучаешь за концертами в Украине, за нашими улыбками", - также отметили фолловеры.

''Думаю ежесекундно...'' Лорак заинтриговала фанов сокровенным признанием

''Думаю ежесекундно...'' Лорак заинтриговала фанов сокровенным признанием

''Думаю ежесекундно...'' Лорак заинтриговала фанов сокровенным признанием

''Думаю ежесекундно...'' Лорак заинтриговала фанов сокровенным признанием

''Думаю ежесекундно...'' Лорак заинтриговала фанов сокровенным признанием

''Думаю ежесекундно...'' Лорак заинтриговала фанов сокровенным признанием

''Думаю ежесекундно...'' Лорак заинтриговала фанов сокровенным признанием

''Думаю ежесекундно...'' Лорак заинтриговала фанов сокровенным признанием

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Ани Лорак, переживающая в настоящее время скандальный разрыв со своим супругом, сделала душещипательное признание, к которому готовила своих поклонников несколько дней. После семейной драмы Лорак презентовала песню о супружеской измене, которую ее фаны посчитали автобиографической.

Персона
Ани Лорак
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