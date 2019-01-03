''Думали, что популярность приходит сама'': менеджер The Erised объяснил распад группы

Еще одна англоязычная группа не сумела пережить трудный момент, что привело к ее распаду.

Так менеджер группы The Erised Борис Гинжук в коротком разговоре с OBOZREVATEL прокомментировал решение музыкантов прекратить свою деятельность.

The Erised Фото: Вадим Уважный

"Еще одна англоязычная группа не смогла пережить критический момент. Ребята думали, что популярность приходит сама и быстро, а оказалось, что нужно безустанно продуцировать и трудиться. Я свой опыт получил. И он весьма позитивный", — ответил Гинжук.

При этом менеджер уверен, что музыка группы из плей-листов не исчезнет.

"Музыка, которая осталась — далеко не случайный продукт-однодневка, она будет еще долго звучать в плей-листах", — добавил он.

Напомним, что 2 января на официальной странице The Erised в Facebook появилось сообщение о том, что группа завершает свою деятельность. На причины такого решения музыканты не указали, лишь поблагодарили поклонников за поддержку. При этом, как стало известно ранее, весной 2018 года внутри коллектива произошел конфликт, который, судя по всему, так и не удалось разрешить.

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