"Думал, что меня не станет": исхудавший Крутой напугал сеть проблемами со здоровьем

В сети появилась информация о том, что российский композитор Игорь Крутой серьезно болен и перенес тяжелую операцию.

Слухи подогрел новый снимок Крутого, который он опубликовал в Instagram – на нем музыкант выглядит исхудавшим и изнеможденным. О проблемах со здоровьем у 64-летнего композитора пишет "СтарХит".

Так, оказалось, ранее Крутому диагностировали сахарный диабет, из-за чего ему пришлось сесть на строжайшую диету. Артист похудел на более, чем 20 килограмм. Кроме того сообщается, что недавно он перенес сложную операцию.

Игорь Крутой Домашний Очаг

"Перед ней думал о том, что будет, если меня не станет. Для меня вопрос сохранения уровня жизни моих детей, внуков, друзей очень важен", – говорил Крутой.

Резкий сброс веса спровоцировал слухи, что у композитора нашли рак, но в его окружении заявили – никакой онкологии у Крутого нет, он просто лечит диабет.

Исхудавший Игорь Крутой Instagram

"Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава Богу, у него нет рака. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест", – поделились близкие Крутого.

Как сообщал OBOZREVATEL, приемная дочь Игоря Крутого Виктория недавно засветила огромную грудь на откровенных снимках, чем спровоцировала бурную критику в сети.

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