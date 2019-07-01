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"Думал, что меня не станет": исхудавший Крутой напугал сеть проблемами со здоровьем

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В сети появилась информация о том, что российский композитор Игорь Крутой серьезно болен и перенес тяжелую операцию.

Слухи подогрел новый снимок Крутого, который он опубликовал в Instagram – на нем музыкант выглядит исхудавшим и изнеможденным. О проблемах со здоровьем у 64-летнего композитора пишет "СтарХит".

Так, оказалось, ранее Крутому диагностировали сахарный диабет, из-за чего ему пришлось сесть на строжайшую диету. Артист похудел на более, чем 20 килограмм. Кроме того сообщается, что недавно он перенес сложную операцию.

Игорь Крутой

Игорь Крутой

Домашний Очаг

"Перед ней думал о том, что будет, если меня не станет. Для меня вопрос сохранения уровня жизни моих детей, внуков, друзей очень важен", – говорил Крутой.

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Резкий сброс веса спровоцировал слухи, что у композитора нашли рак, но в его окружении заявили – никакой онкологии у Крутого нет, он просто лечит диабет.

Исхудавший Игорь Крутой

Исхудавший Игорь Крутой

Instagram

"Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава Богу, у него нет рака. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест", – поделились близкие Крутого.

Как сообщал OBOZREVATEL, приемная дочь Игоря Крутого Виктория недавно засветила огромную грудь на откровенных снимках, чем спровоцировала бурную критику в сети.

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Персона
Игорь Крутой
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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