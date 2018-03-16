ДТП с "Пикником": появилась информация о пострадавших

У одного из участников советской рок-группы "Пикник", которая попала в серьезное ДТП, перелом позвоночника.

Всего в аварии пострадали пять человек - лидер группы Эдмунд Шклярский, а также весь основной состав "Пикника" вместе с директором музыкантов, передает Telegram-канал 112.

Так, у Эдмунда Шклярского, вокалиста и клавишника Станислава Шклярского и директора коллектива Владимира Сафронова - ушибы, ссадины и сотрясение главного мозга.

Басс-гитарист Марат Корчемный получил лишь ушибы и ссадины.

А вот у барабанщика Леонида Кирноса - перелом позвоночника.

"Пикник" Столица С

Напомним, авария произошла в пятницу, 16 марта, по дороге в Рязань. Музыканты ехали на концерт, но столкнулись с КамАЗом. Они госпитализированы в ЦРБ г. Гусь-Хрустального.

ДТП с "Пикником" Telegram-канал Life Shot

"Пикник" — советская и российская рок-группа, основана в Ленинграде в 1978 году. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США произошло масштабнейшее ДТП.