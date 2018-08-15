Другие отказались? Что известно о певце, едущем на "Новую волну" от Украины

Стало известно, кто представит Украину на песенном конкурсе "Новая волна-2018", который пройдет в российском городе Сочи с 4 по 9 сентября.

Так, выступать на сцене музыкального соревнования будет 27-летний киевлянин Александр Пашков, написали на странице "Волны" в Instagram. OBOZREVATEL предлагает более подробно узнать об украинском конкурсанте.

Так, молодой исполнитель родился и вырос в Киеве. Музыкальное образование начинающий артист получал в Национальном университете театра,. кино и телевидения имени Карпенка Карого. Примечательно, что в вузе Александр учился вместе с популярными в Украине молодыми поп-исполнителями Светланой Тарабаровой, Максом Барских и другими.

Публикация от Sasha Pashkov (@sasha_pashk_off) 13 Мар 2017 в 6:24 PDT

В начале 2018 года Пашков принимал участие в популярном вокальном проекте "Голос країни-8", засветившись на телевизионном кастинге. Однако, после исполнения конкурсной песни к нему не обернулся никто из судей, в связи с чем певец покинул состязание (прокрутите материал до конца, чтобы посмотреть видео).

В свободное время Александр Пашков любит писать стихи, а также парень увлекается плаванием и дайвингом.

Публикация от Sasha Pashkov (@sasha_pashk_off) 8 Янв 2018 в 2:21 PST

"За "Новой волной" я слежу с детства. Очень запомнился год, когда выступала Тина Кароль. Тогда я пообещал себе, что однажды тоже представлю свою страну на этом конкурсе", - рассказал Пашков.

По его словам, на "Новой волне" он хочет в первую очередь "просто кайфануть от происходящего". Также Александр отметил, что в жизни придерживается девиза: "Верить в себя и много работать! Быть собой и много трудиться".

Публикация от New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 15 Авг 2018 в 3:47 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, 2017 году от Украины на конкурсе "Новая волна" выступал певец ISAAC, который сумел занять 7 место, набрав 336 баллов от судей. Лауреатами международного песенного конкурса "Новая волна-2017" стали участники от Узбекистана, Молдовы и Армении.