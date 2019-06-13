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Друг Зеленского из "Квартала" попался на нарушении ПДД

1.6тЧитать материал на украинском

Сценарист и актер студии "Квартал 95", украинский ведущий Артем Гагарин попался на нарушении правил дорожного движения, за что был оштрафован сотрудниками полиции.

Артист рассказал об инциденте на личной странице в Іnstagram. По его словам, за нарушение на дороге он оплатил штраф.

"Нарушил – уплати штраф. Хотя лучше не нарушать! Очень удобно... Оплатил штраф сразу на месте карточкой. Правда, сотрудники полиции рассказали, что это удобство только для водителей. Для них бюрократия и вся бумажная волокита как была, так и осталась..." – высказался Гагарин.

Артем Гагарин и Елена Кравец

Артем Гагарин и Елена Кравец

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Выяснилось, что Артем превысил скорость на дороге, когда пытался обогнать другой автомобиль. Об этом он сообщил в комментариях под постом об инциденте.

Друг Зеленского из "Квартала" попался на нарушении ПДД

Пользователи посоветовали ему "не нарываться" и далее быть внимательнее, так как "закон для всех один", вне зависимости от связей и дружбы с президентом Владимиром Зеленским.

Друг Зеленского из "Квартала" попался на нарушении ПДД

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Гагарин рассказывал, кто заменит Зеленского в "Квартале", после того, как то стал президентом Украины.

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Персоны
студия "95 квартал"Артем Гагарин
Теги
95 КварталПДД
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
немедленно снять сериал о "хороших друзьях зезика"!
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