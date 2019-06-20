Драйв, танцы и дуэт с YUKO: KHAYAT отыграл первый концерт в Киеве

19 июня в Зеленом театре состоялся первый концерт исполнителя KHAYAT, который презентовал дебютный альбом KHMIL’.
На сцене прозвучали полюбившиеся всем треки "Девочка" и EVER. Поддержать исполнителя пришли коллеги и украинские селебрити: Jerry Heil, DJ NANA, Alina Pash, LAUD, Tonka, BAHROMA, глава Big entertainment shows 1+1 production Владимир Завадюк, танцоры Дмитрий Жук, Яна Цибульская, Максим Ежов и другие.
KHAYAT продемонстрировал соединение украинской и восточной культуры не только музыкой, но и образами на сцене. Для концерта музыканту везли костюм из Ливана, в то время как бэк-вокалистки предстали в традиционных купальских сорочках.
KHAYAT и YUKO
Пресс-служба
Музыкант начал концерт с игры на тибетской чаше, ее звучание плавно перетекло в песню "Соловейко". Этно-техноритмы не позволяли зрителю устоять на месте: зал танцевал и подпевал каждой композиции.
Трек "Девочка", с которой KHAYAT начал свой творческий путь в 2018 году, он исполнил в акустической версии.
KHAYAT за кулисами
Поклонники исполнителя
KHAYAT
"Признаюсь, что именно за этими клавишами я написал данную песню. "Девочка" - первая авторская композиция в моей жизни", – заявил исполнитель.
Изюминкой вечера стоит назвать выступление KHAYAT и YUKO с дуэтным треком VESNIANKA. Бурная реакция зрителей не заставила себя ждать, ведь на сцене царила невероятная энергетика и драйв.
Эмоциональной точкой стала финальная песня EVER с национального отбора на Евровидение-2019. Композицию зрители подпевали в унисон, а после криками "НА БИС" не отпустили исполнителя со сцены.
KHAYAT на сцене
Пресс-служба
KHAYAT концерт
Пресс-служба
KHAYAT за фортепиано
Пресс-служба
KHAYAT
Пресс-служба
KHAYAT концерт в Киеве
Пресс-служба
Пресс-служба
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте YUKO и KHAYAT представили совместный сингл VESNIANKA. Группа и исполнитель в 2019 году участвовали в Национальном отборе на Евровидение, однако оба не получили победу. Выступление KHAYAT так понравилось слушателям, что они поставили в полуфинале наивысшую оценку. После того, как он не прошел в финал Нацотбора, в сети разгорелся скандал.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!