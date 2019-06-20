Драйв, танцы и дуэт с YUKO: KHAYAT отыграл первый концерт в Киеве

19 июня в Зеленом театре состоялся первый концерт исполнителя KHAYAT, который презентовал дебютный альбом KHMIL’.

На сцене прозвучали полюбившиеся всем треки "Девочка" и EVER. Поддержать исполнителя пришли коллеги и украинские селебрити: Jerry Heil, DJ NANA, Alina Pash, LAUD, Tonka, BAHROMA, глава Big entertainment shows 1+1 production Владимир Завадюк, танцоры Дмитрий Жук, Яна Цибульская, Максим Ежов и другие.

KHAYAT продемонстрировал соединение украинской и восточной культуры не только музыкой, но и образами на сцене. Для концерта музыканту везли костюм из Ливана, в то время как бэк-вокалистки предстали в традиционных купальских сорочках.

KHAYAT и YUKO Пресс-служба

Музыкант начал концерт с игры на тибетской чаше, ее звучание плавно перетекло в песню "Соловейко". Этно-техноритмы не позволяли зрителю устоять на месте: зал танцевал и подпевал каждой композиции.

Трек "Девочка", с которой KHAYAT начал свой творческий путь в 2018 году, он исполнил в акустической версии.

KHAYAT за кулисами

Поклонники исполнителя

KHAYAT

"Признаюсь, что именно за этими клавишами я написал данную песню. "Девочка" - первая авторская композиция в моей жизни", – заявил исполнитель.

Изюминкой вечера стоит назвать выступление KHAYAT и YUKO с дуэтным треком VESNIANKA. Бурная реакция зрителей не заставила себя ждать, ведь на сцене царила невероятная энергетика и драйв.

Эмоциональной точкой стала финальная песня EVER с национального отбора на Евровидение-2019. Композицию зрители подпевали в унисон, а после криками "НА БИС" не отпустили исполнителя со сцены.

KHAYAT на сцене Пресс-служба

KHAYAT концерт Пресс-служба

KHAYAT за фортепиано Пресс-служба

KHAYAT Пресс-служба

KHAYAT концерт в Киеве Пресс-служба

Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте YUKO и KHAYAT представили совместный сингл VESNIANKA. Группа и исполнитель в 2019 году участвовали в Национальном отборе на Евровидение, однако оба не получили победу. Выступление KHAYAT так понравилось слушателям, что они поставили в полуфинале наивысшую оценку. После того, как он не прошел в финал Нацотбора, в сети разгорелся скандал.

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