"Доярка с Донбасса": Волочкову с новой прической высмеяли

Несколько дней назад российская балерина Анастасия Волочкова внесла коррективы в свою внешность, нарастив волосы и сменив их цвет.

Такие перемены не остались незамеченными подписчиками артистки в Instagram.

Под одной из свежих фото Анастасии пользователи соцсети раскритиковали ее новый облик, оставив немало оскорбительных комментариев.

Внимание подписчиков привлекли брови Волочковой, ресницы и декольте наряда, в котором она посетила выборы президента России:

"Вам вообще не идут длинные волосы.намного лучше было прежние.вы щас стали похожи на доярку из Донбасса (тут и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. - Ред.)"

"Мамаш, ты мне брови намажь!"

"Думаю длиннее и ровно подрезать чтоб не было слишком тонких концов,да,с бровями беда"

"Брови не красивые. С мастером вам не повезло"

"Что за пакли? Даже с нарощенной соломой нет вида ухоженной женщины".

Как сообщал "Обозреватель", фаны высмеяли танцующую Волочкову в ее новом ролике.