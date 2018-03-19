"Доярка с Донбасса": Волочкову с новой прической высмеяли

Несколько дней назад российская балерина Анастасия Волочкова внесла коррективы в свою внешность, нарастив волосы и сменив их цвет.
Такие перемены не остались незамеченными подписчиками артистки в Instagram.
Под одной из свежих фото Анастасии пользователи соцсети раскритиковали ее новый облик, оставив немало оскорбительных комментариев.
Внимание подписчиков привлекли брови Волочковой, ресницы и декольте наряда, в котором она посетила выборы президента России:
"Вам вообще не идут длинные волосы.намного лучше было прежние.вы щас стали похожи на доярку из Донбасса (тут и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. - Ред.)"
"Мамаш, ты мне брови намажь!"
"Думаю длиннее и ровно подрезать чтоб не было слишком тонких концов,да,с бровями беда"
"Брови не красивые. С мастером вам не повезло"
"Что за пакли? Даже с нарощенной соломой нет вида ухоженной женщины".
Как сообщал "Обозреватель", фаны высмеяли танцующую Волочкову в ее новом ролике.