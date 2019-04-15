"Довели с самого утра": Пугачеву заставили плакать в день рождения. Видео

В понедельник, 15 апреля, легенда советской и российской эстрады, примадонна Алла Пугачева празднует день рождения. Артистке исполнилось 70 лет, с чем с самого утра ее и поздравили близкие: супруг Максим Галкин и дети Гарри и Лиза.

Своим поздравлением дети довели певицу до слез. Все происходящее снял Галкин на камеру и выложил на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Instagram @maxgalkinru

Так, Пугачеву поздравили огромным букетом цветов и теплыми словами. Дети пожелали ей здоровья, отметили что гордятся своей мамой, а также вручили ей открытки, сделанные собственными руками. Алла же заплакала от искренних пожеланий и сказала, что малыши "довели мать до слез с самого утра".

Instagram @maxgalkinru

Instagram @maxgalkinru

Шоумен и супруг Пугачевой Галкин в свою очередь лаконично "подписал" свой пост сердечком. В комментариях под видео многие звезды также оставили свои пожелания и поздравления в адрес примадонны. В их числе – певица Лолита Милявская, композитор Игорь Николаев, украинка Анна Седокова, "золотой голос Украины" Александр Пономарев и многие другие.

Instagram @maxgalkinru

Ко дню рождения Аллы Пугачевой OBOZREVATEL также приготовил подборку самых "взрывных" фото примадонны за последние несколько лет. Читайте также материал о том, как годы изменили внешность Аллы Борисовны.

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