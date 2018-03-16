Довели до инфаркта: из-за скандала вокруг Джигарханяна произошла смерть

Бабушка бывшей подруги пианистки и экс-супруги известного актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской умерла от инфаркта после просмотра телешоу о скандальном разводе артистов.

На российском "Первом канале" состоялись съемки телешоу "На самом деле", где главными героями стали нашумевшие экс-супруги Джигарханян и Цымбалюк-Романовская, а также бывший адвокат Виталины Элина Мазур, которая после ссоры с ней принялась активно защищать честь пожилого артиста. Об этом пишут Дни.Ру.

Мазур заявила, что в программе в который раз принялись очернять ее репутацию. Так, Элину обвинили в содержании притонов и публичных домов. После просмотра эфира "На самом деле" у ее бабушки возник инфаркт, от чего она вскоре скончалась.

Элина Мазур Sputnik

В студию программы были приглашены проститутки, которые якобы работали в одном из принадлежащих Мазур борделе. Все они рассказывали ведущему телепередачи Дмитрию Шепелеву ложную информацию об адвокате.

"После просмотра этого бесстыжего шоу от обширного инфаркта скончалась моя бабушка Маргарита Осокина. Трагедия произошла в Киеве. В программе показали женщин, которые представлялись сотрудницами притонов, якобы находящихся у меня в собственности. Хотя буквально за два часа до трансляции мне позвонил следователь и пригласил на допрос, поскольку следствием были установлены данные этих подсадных. Одной из них является настоящая "мамка" одного из борделей на Красноармейской улице. Следователь сообщил мне, что там используется рабский труд. Теперь этим вопросом занимаются сотрудники полиции", - высказалась Элина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской, юрист Элина Мазур заявила об угрозе со стороны "Первого канала" в связи с тем, что она активно защищала Джигарханяна.