''Достали!'' Киркоров гневно отреагировал на новости о своем убийстве

Российский поп-певец Филипп Киркоров гневно отреагировал на новость росСМИ о том, что юморист Максим Галкин в 2017 году якобы заказал его убийство.

Как написал артист в Instagram, хорошо, что у него и его близких хватает чувства юмора, чтобы не принимать подобную информацию всерьез.

Фото: mk.ru

"Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей — Максима и Аллы. Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу", — указал он.

При этом Киркоров удивился тому, как люди придумывают подобный "бред".

"Именно под полной "синькой" можно придумать и поверить в подобный бред! Достали!" — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хидирнеби Казуева обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова летом 2017 года. Мужчина заявил, что получил заказ на убийство певца от шоумена и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. По мнению Казуева, шоумен заказал убийство из ревности к Пугачевой. Террорист согласился и получил аванс в один миллион рублей, но позднее отказался от убийства, посчитав, что от этого могут пострадать люди.

Смотрите также короткое видеообращение, которое записал Максим Галкин после того, как в сети распространились слухи о заказном убийстве.

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