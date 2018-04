Наде Дорофеевой - 28: самые горячие фото певицы

В субботу, 21 апреля, свой 28-й день рождения отмечает украинская поп-певица Надя Дорофеева.

Она является вокалисткой популярнейшей группы "Время и Стекло", лицом бренда Maybelline New York в Украине, финалисткой легендарного проекта "Танці з зірками" и тренером шоу "Голос. Діти-4", а также имеет свою линию одежды It's My DoDo.

Дорофееву по праву считают одной из самых сексуальных и привлекательных представительниц украинского шоу-бизнеса. Чтобы в этом убедиться, "Обозреватель" предлагает посмотреть горячие фото красотки.

Good day @sododo.official Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 8 Авг 2017 в 8:44 PDT

♠️ Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 19 Янв 2018 в 8:23 PST

😌 @steffani_gold Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 20 Мар 2017 в 7:51 PDT

🖤 Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 13 Янв 2018 в 9:20 PST

Ну привет 😜 Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 11 Мар 2018 в 3:25 PDT

Peachy Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 25 Мар 2018 в 10:51 PDT

☀️ I miss you Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 24 Янв 2017 в 11:01 PST

5 минут моря ♥️ @the.7th.heaven Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 10 Июл 2017 в 8:19 PDT

😉 Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 19 Июл 2017 в 2:08 PDT

