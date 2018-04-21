Наде Дорофеевой - 28: самые горячие фото певицы

В субботу, 21 апреля, свой 28-й день рождения отмечает украинская поп-певица Надя Дорофеева.
Она является вокалисткой популярнейшей группы "Время и Стекло", лицом бренда Maybelline New York в Украине, финалисткой легендарного проекта "Танці з зірками" и тренером шоу "Голос. Діти-4", а также имеет свою линию одежды It's My DoDo.
Дорофееву по праву считают одной из самых сексуальных и привлекательных представительниц украинского шоу-бизнеса. Чтобы в этом убедиться, "Обозреватель" предлагает посмотреть горячие фото красотки.
Ранее "Обозреватель" писал, как Надя Дорофеева покорила всю Украину.