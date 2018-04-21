Главная
УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Наде Дорофеевой - 28: самые горячие фото певицы

307Читать новость на украинском

В субботу, 21 апреля, свой 28-й день рождения отмечает украинская поп-певица Надя Дорофеева.

Она является вокалисткой популярнейшей группы "Время и Стекло", лицом бренда Maybelline New York в Украине, финалисткой легендарного проекта "Танці з зірками" и тренером шоу "Голос. Діти-4", а также имеет свою линию одежды It's My DoDo.

Дорофееву по праву считают одной из самых сексуальных и привлекательных представительниц украинского шоу-бизнеса. Чтобы в этом убедиться, "Обозреватель" предлагает посмотреть горячие фото красотки.

Good day @sododo.official

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

♠️

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

😌 @steffani_gold

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

All you need is love ... and music ⭐️

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

🖤

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Ну привет 😜

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Peachy

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Новости
Дорофеева озадачила фанатов сексуальным фото

☀️ I miss you

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

5 минут моря ♥️ @the.7th.heaven

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

😉

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Ранее "Обозреватель" писал, как Надя Дорофеева покорила всю Украину.

Персона
Надя Дорофеева
Поделиться в Facebook

Наши блоги