Дойдет до драки? Что покажут в шестом выпуске "Холостяк-9"

В шестом выпуске шоу "Холостяк-9" ожидается настоящий накал страстей между девушками, которые пытаются завоевать внимание Никиты Добрынина.

Участницы Оля и Наташа устроят серьезную перепалку, которая может даже дойти до первого рукоприкладства за всю историю проекта (чтобы посмотреть анонс, проскролльте до конца страницы).

Натали продемонстрирует конкуренткам огромный синяк на боку с фразой: "она на меня кинулась". Кроме того, участницам проекта предстоит новое испытание – Никита приведет сразу нескольких новых девушек.

Оставшихся на проекте это шокирует. На что пойдут девушки из-за такого накала страстей, и кто отправится домой – станет известно 12 апреля.

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