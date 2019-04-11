Дойдет до драки? Что покажут в шестом выпуске "Холостяк-9"

В шестом выпуске шоу "Холостяк-9" ожидается настоящий накал страстей между девушками, которые пытаются завоевать внимание Никиты Добрынина.
Участницы Оля и Наташа устроят серьезную перепалку, которая может даже дойти до первого рукоприкладства за всю историю проекта (чтобы посмотреть анонс, проскролльте до конца страницы).
Натали продемонстрирует конкуренткам огромный синяк на боку с фразой: "она на меня кинулась". Кроме того, участницам проекта предстоит новое испытание – Никита приведет сразу нескольких новых девушек.
Оставшихся на проекте это шокирует. На что пойдут девушки из-за такого накала страстей, и кто отправится домой – станет известно 12 апреля.
Чи дійде конфлікт між Олею і Наталі до першого рукоприкладства за всю історію проекту?⠀ ⠀⠀ Вмикайте телеканал СТБ у п’ятницю о 20:00 і станьте свідками того, на що підуть дівчата заради кохання у проекті⠀ ⠀ ⠀ #холостякУкраина #холостяк9 #холостякстб #холостякУкраїна #holostyakstb #Holostyak #bachelor #bachelor9 #холостяк2019 #холостякдобрынин #стб #стбможливовсе
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке.
В четвертом выпуске раскрылась главная тайна шоу: девушки узнали о телефоне, который Никита подарил Оле.
В пятом выпуске Оля вывела Добрынина из себя показными сценами, из-за чего главный герой покинул свидание в бешенстве.
На церемонии роз Никита принял неожиданное решение: он никого не отправил домой.
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