Дочь Сумской взволновала мокрым фото в купальнике

Дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина взволновала своих подписчиков в Instagram горячим фото в купальнике.

Судя по всему, девушка проводит отпуск у моря, откуда публикует в личном микроблоге пикантные пляжные фото.

На свежем фото 29-летняя Антонина, дочь Сумской от первого брака с актером Евгением Паперным, позирует в купальнике под струей воды из душа.

Примечательно, что это не первый пикантный снимок на странице девушки за последнее время. В целом же подобным контентом Антонина радует своих читателей редко.

"Как волнительна ты в последнее время!" — отметили в одном из комментариев под снимком.

Напомним, что дочь Ольги Сумской Антонина Паперная проживает в Москве, где вышла замуж за звезду картины "Мы из будущего" — Владимира Яглыча. Пара не афиширует свои отношения. Свадьба и рождение дочери в августе 2017 года также прошли за плотным занавесом личной жизни.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Ольга Сумская рассказала о встрече с новорожденной внучкой в Москве. Как призналась актриса, неделя, которую она провела с родными, запомнилась сплошными слезами радости.

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