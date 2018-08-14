Дочь Майкла Джексона угодила на операционный стол

20-летнюю Пэрис Джексон, дочь покойного поп-певца Майкла Джексона госпитализировали в отделение хирургии. Девушке срочно потребовалась операция по удалению гнойного воспаления.

Как сообщила дочь знаменитости на личной странице в Instagram, во время операции она испытала сильнейшую боль в свой жизни, так как согласилась на хирургическое вмешательство без анестезии.

Как позже Пэрис рассказала своим фолловерам, хирурги удалили из ее тела гнойное воспаление размером с мяч для гольфа. Воспалившийся абсцесс мог разорваться внутри в любой момент, что наверняка привело бы к смерти.

"Это была самая сильная боль, которую я когда-либо испытывала", - вспомнила она.

После операции девушка довольно скоро встала на ноги, уже на следующий день Пэрис выступила на сцене благотворительного концерта вместе со своей группой The Soundflowers.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Калифорнии прошла закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона Джо Джексоном, который умер 27 июня в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.