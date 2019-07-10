"До жути наиграно": "холостяка" Добрынина разнесли в сети за глупый прокол

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал, как проводит время со своей избранницей – Дашей Квитковой.

Так, видео он опубликовал на своей странице в Instagram, где нарвался на критику из-за очередного постановочного кадра.

"Очень счастлив, что в этот день мы только вдвоём и все мечты так реальны. С днём рождения" – написал он.

В сети комментаторы разделились на две категории. Часть была невероятно рада, что Даша и Никита остались вместе, ведь многие ждали именно такого результата. Другая часть скептиков уже не в первый раз отреагировала на такие кадры, заявив, что это все постановка и поинтересовавшись, кто же постоянно снимает парочку.

"Наиграно. Мне не понравилось. Врать что отлично я не стану. Глупый кадр", – накинулись на него с критикой в комментариях.

"Вы прекрасны", "Какие вы милые и влюбленные", "Счастья вам", "Наконец-то реальная любовь после шоу", – отреагировали поклонники.

Instagram@nikitadobrynin

Instagram@nikitadobrynin

Instagram@nikitadobrynin

Instagram@nikitadobrynin

Instagram@nikitadobrynin

Instagram@nikitadobrynin

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения шоу "Холостяк-9" главные герои держали несколько дней интригу по поводу отношений. Фанаты нашли подтверждение, что победительница Квиткова после проекта встречается с Никитой.

На пост-шоу герои все же подтвердили слухи, что до сих пор вместе. Они признались, что первое время после съемок было тяжело, потому что им приходилось скрываться, пока шоу не вышло на экраны. Квиткова жаловалась, что ходила везде в капюшоне, а на публике должна была скрывать свои чувства.

Стоит отметить, что о постановке шоу уже давно говорят в сети. Самым ярким примером стал выбор платьев для финалисток: Даша была в белом, а ее конкурентка Лилия Ким – в черном.

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