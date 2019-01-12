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''До слез'': Бузова грохнулась с гамака в погоне за красивым снимком. Видео

1.5тЧитать материал на украинском

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова попала в курьезную ситуацию.

Она опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором в погоне за красивым фото пытается улечься в гамаке, но падает в песок (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Когда очень хотела сделать красивую фото на гамаке, но что-то пошло не так", – с самоиронией подписала Бузова.

''До слез'': Бузова грохнулась с гамака в погоне за красивым снимком. Видео

скриншот

Пользователи сети от души посмеялись над "звездным" падением артистки с гамака. Не обошлось и без шуток со стороны поклонников.

"Насмеялась от души", "На это можно смотреть вечно", "С разбегу надо было прыгнуть", "Бузова набузила", "Грация кошки, ловкость картошки", "Я не могу, до слез", "То чувство, когда надо уметь не только быть красивой, но и уметь посмеяться над собой", – пошутили в сети.

''До слез'': Бузова грохнулась с гамака в погоне за красивым снимком. Видео
''До слез'': Бузова грохнулась с гамака в погоне за красивым снимком. Видео
''До слез'': Бузова грохнулась с гамака в погоне за красивым снимком. Видео
''До слез'': Бузова грохнулась с гамака в погоне за красивым снимком. Видео
''До слез'': Бузова грохнулась с гамака в погоне за красивым снимком. Видео
''До слез'': Бузова грохнулась с гамака в погоне за красивым снимком. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бузова показала фото с пляжа, однако из-за пошлости пользователи его не оценили.

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Персона
Ольга Бузова
Тег
шоу-бизнес
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