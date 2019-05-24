"Эту любовь видно из космоса!" Первый танец Потапа и Насти растрогал сеть. Видео

Вчера, 23 мая, состоялась долгожданная свадьба певицы Насти Каменских (NK) и рэпера Алексея Потапенко (Потап). После официальной церемонии бракосочетания пара исполнила свой первый танец и растрогала сеть.
Молодожены танцевали под песню Потапа – "Константа", которую он представил в день свадьбы. Кроме того, Каменских исполнила лирическую композицию "Обіцяю". Видео разместили в социальной сети Instagram.
Настя Каменских и Потап
instagram.com/kamenskux
"Боже, эту любовь видно, наверное, из космоса", "Это до мурашек! Господи, я каждому желаю так! Таких чувств!", "Умнички, я за любовь", "Какие красивые", "Невероятно трогательно", – пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.
Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантов в социальных сетях.
Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.
Появились первые видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!