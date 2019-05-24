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"Эту любовь видно из космоса!" Первый танец Потапа и Насти растрогал сеть. Видео

4.3тЧитать материал на украинском

Вчера, 23 мая, состоялась долгожданная свадьба певицы Насти Каменских (NK) и рэпера Алексея Потапенко (Потап). После официальной церемонии бракосочетания пара исполнила свой первый танец и растрогала сеть.

Молодожены танцевали под песню Потапа – "Константа", которую он представил в день свадьбы. Кроме того, Каменских исполнила лирическую композицию "Обіцяю". Видео разместили в социальной сети Instagram.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

instagram.com/kamenskux

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"Боже, эту любовь видно, наверное, из космоса", "Это до мурашек! Господи, я каждому желаю так! Таких чувств!", "Умнички, я за любовь", "Какие красивые", "Невероятно трогательно", – пишут в сети.

"Эту любовь видно из космоса!" Первый танец Потапа и Насти растрогал сеть. Видео
"Эту любовь видно из космоса!" Первый танец Потапа и Насти растрогал сеть. Видео
"Эту любовь видно из космоса!" Первый танец Потапа и Насти растрогал сеть. Видео
"Эту любовь видно из космоса!" Первый танец Потапа и Насти растрогал сеть. Видео
"Эту любовь видно из космоса!" Первый танец Потапа и Насти растрогал сеть. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
"Потап и Настя"Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
Место
УкраинаКиев
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