"Эту любовь видно из космоса!" Первый танец Потапа и Насти растрогал сеть. Видео

Вчера, 23 мая, состоялась долгожданная свадьба певицы Насти Каменских (NK) и рэпера Алексея Потапенко (Потап). После официальной церемонии бракосочетания пара исполнила свой первый танец и растрогала сеть.

Молодожены танцевали под песню Потапа – "Константа", которую он представил в день свадьбы. Кроме того, Каменских исполнила лирическую композицию "Обіцяю". Видео разместили в социальной сети Instagram.

Настя Каменских и Потап instagram.com/kamenskux

"Боже, эту любовь видно, наверное, из космоса", "Это до мурашек! Господи, я каждому желаю так! Таких чувств!", "Умнички, я за любовь", "Какие красивые", "Невероятно трогательно", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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