"До крови бы зацеловал!" Седокова возбудила сеть абсолютно голым фото

Эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала ажиотаж в сети голым снимком на 8 марта.

Соответствующую пикантную фотографию она показала поклонникам в своем Instagram, поздравив женщин с праздником.

"С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые, умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные. И пусть у нас розы и "Кристалл" (игристое вино) каждое утро", – написала певица.

В сети откровенный снимок вызвал неоднозначную реакцию. Некоторым показалось, что Седокова выглядит чересчур пошло, а ее фигура несовершенна. Зато другой части аудитории так понравилось, что они пожелали "зацеловать" ее до крови.

"А дочерей своих тоже с голой ж*пой поздравляла?!", "Одень трусы, извращенка", "Проститутка и все тут", "Ни стыда, ни совести, но уже готовая", "Капец, порнозвезда прям, а не певица", – написали возмущенные пользователи.

"Какая классная ж*па. До крови бы зацеловал", "Огненная леди", "Может и немного чересчур, но Вы все равно шикарная! Фигура-отпад башки", – написала возбужденная половина фолловеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонница подарила Седоковой портрет, изобразив ту самую часть тела, которую певица так любит всем показывать.

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