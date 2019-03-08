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/Шоубиз

"До крови бы зацеловал!" Седокова возбудила сеть абсолютно голым фото

12.2тЧитать материал на украинском

Эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала ажиотаж в сети голым снимком на 8 марта.

Соответствующую пикантную фотографию она показала поклонникам в своем Instagram, поздравив женщин с праздником.

"С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые, умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные. И пусть у нас розы и "Кристалл" (игристое вино) каждое утро", – написала певица.

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В сети откровенный снимок вызвал неоднозначную реакцию. Некоторым показалось, что Седокова выглядит чересчур пошло, а ее фигура несовершенна. Зато другой части аудитории так понравилось, что они пожелали "зацеловать" ее до крови.

"А дочерей своих тоже с голой ж*пой поздравляла?!", "Одень трусы, извращенка", "Проститутка и все тут", "Ни стыда, ни совести, но уже готовая", "Капец, порнозвезда прям, а не певица", – написали возмущенные пользователи.

"До крови бы зацеловал!" Седокова возбудила сеть абсолютно голым фото
"До крови бы зацеловал!" Седокова возбудила сеть абсолютно голым фото
"До крови бы зацеловал!" Седокова возбудила сеть абсолютно голым фото

"Какая классная ж*па. До крови бы зацеловал", "Огненная леди", "Может и немного чересчур, но Вы все равно шикарная! Фигура-отпад башки", – написала возбужденная половина фолловеров.

"До крови бы зацеловал!" Седокова возбудила сеть абсолютно голым фото
"До крови бы зацеловал!" Седокова возбудила сеть абсолютно голым фото
"До крови бы зацеловал!" Седокова возбудила сеть абсолютно голым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонница подарила Седоковой портрет, изобразив ту самую часть тела, которую певица так любит всем показывать.

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Персона
Анна Седокова
Тег
шоу-бизнес
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Никакой гидности !!!
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