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Дмитрию Нагиеву – 52: как менялся российский секс-символ

1.3тЧитать материал на украинском

В четверг, 4 апреля российскому секс-символу, актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву исполнилось 52 года.

В день рождения сын звезды сериалов "Кухня" и "Физрук" Кирилл Нагиев показал, как Дмитрий выглядел в молодости, опубликовав архивный снимок в Instagram. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как менялся в течение карьеры Нагиев-старший.

Дмитрий Нагиев – постоянный участник топовых телепроектов на росТВ, востребованный актер и любимец женщин. Широкую славу он получил после входа на экраны скандального ТВ-шоу "Окна". После этого артиста начали массово приглашать играть в кино, в том числе и главные роли.

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Известными работами Нагиева являются сериалы "Осторожно, Модерн!" (1996–1998), "Каменская" (2000–2011), "Кухня" (2012–2016) и "Физрук" (2014-2017). Также Нагиев является частым гостем на играх КВН, где занимает место в составе жюри.

Дмитрий Нагиев с бывшей женой

Дмитрий Нагиев с бывшей женой

Instagram

Что касается личной жизни артиста, то о ней мало что известно. На своих многочисленных съемках, светских мероприятиях, премьерах кинофильмов и даже на фото в социальных сетях Нагиев появляется в одиночестве. Нагиев был официально женат всего один раз, на телеведущей Алисе Шер, с которой прожил 18 лет. Пара развелась в 2010 году.

Дмитрий Нагиев в сериале "Каменская"

Дмитрий Нагиев в сериале "Каменская"

Кинопоиск

Дмитрий Нагиев в программе "Окна"

Дмитрий Нагиев в программе "Окна"

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У Дмитрия есть сын, 29-летний актер Кирилл Нагиев.

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Дмитрий Нагиев

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Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Нагиев в интервью YouTube-блогеру Юрию Дудю рассказал, как пережил серьезные проблемы со здоровьем, которые застали его врасплох на съемочной площадке.

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Персоны
Дмитрий НагиевКирилл Нагиев
Тег
Новости России
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