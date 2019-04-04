Дмитрию Нагиеву – 52: как менялся российский секс-символ

В четверг, 4 апреля российскому секс-символу, актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву исполнилось 52 года.

В день рождения сын звезды сериалов "Кухня" и "Физрук" Кирилл Нагиев показал, как Дмитрий выглядел в молодости, опубликовав архивный снимок в Instagram. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как менялся в течение карьеры Нагиев-старший.

Дмитрий Нагиев – постоянный участник топовых телепроектов на росТВ, востребованный актер и любимец женщин. Широкую славу он получил после входа на экраны скандального ТВ-шоу "Окна". После этого артиста начали массово приглашать играть в кино, в том числе и главные роли.

Известными работами Нагиева являются сериалы "Осторожно, Модерн!" (1996–1998), "Каменская" (2000–2011), "Кухня" (2012–2016) и "Физрук" (2014-2017). Также Нагиев является частым гостем на играх КВН, где занимает место в составе жюри.

Дмитрий Нагиев с бывшей женой Instagram

Что касается личной жизни артиста, то о ней мало что известно. На своих многочисленных съемках, светских мероприятиях, премьерах кинофильмов и даже на фото в социальных сетях Нагиев появляется в одиночестве. Нагиев был официально женат всего один раз, на телеведущей Алисе Шер, с которой прожил 18 лет. Пара развелась в 2010 году.

Дмитрий Нагиев в сериале "Каменская" Кинопоиск

Дмитрий Нагиев в программе "Окна" Кинопоиск

Дмитрий Нагиев Кинопоиск

У Дмитрия есть сын, 29-летний актер Кирилл Нагиев.

Дмитрий Нагиев Кинопоиск

Дмитрий Нагиев Peoples.RU

Дмитрий Нагиев 24 СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Нагиев в интервью YouTube-блогеру Юрию Дудю рассказал, как пережил серьезные проблемы со здоровьем, которые застали его врасплох на съемочной площадке.

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