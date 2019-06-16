Дмитрий Комаров тайно женился: что известно о красотке

В субботу, 15 июня, телеведущий Дмитрий Комарова рассказал, что тайно женился в Израиле. Избранницей ведущего программы "Мир наизнанку" стала популярная украинская модель Александра Кучеренко, которая была его партнершей и наставницей на шоу "Танці з зірками".

OBOZREVATEL предлагает узнать больше о 22-летней красавице.

Александра Кучеренко родилась в городе Днепр. В 2012 году окончила музыкальную школу по специальности фортепиано.

Александра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

С 2013 по 2015 год училась в школе телеведущих "Respect TV", в 2015 году окончила среднюю школу с золотой медалью. В 2015 году поступила в Киевский национальный университет им. Т. Шевченка на специальность "Диктор и ведущий телепередач". В этом году девушка получит степень бакалавра.

Александра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

Не представляет свою жизнь без бально-спортивных танцев: занималась ими с 5 лет, имеет множество наград и достижений в этой области, дважды участвовала в Blackpool Dance Festival в Великобритании.

"Танцами я занимаюсь все свою жизнь. На спортивные бальные родители отдали меня в 5 лет. Мои любимые танцы – латиноамериканские. Это мои страсть и вдохновение. Когда танцую, я счастлива!" – призналась красотка в одном из интервью.

Александра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

Увлекается верховой ездой и лыжным спортом.

Александра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

В 2016 году стала победительницей Национального конкурса красоты "Мисс Украина".

Александра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

Сейчас Кучеренко является телеведущей программы "Звездный спорт" на ICTV.

Александра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

Также Александра Кучеренко занимается благотворительностью, много снимается для журналов и рекламных кампаний брендов.

Несколько раз девушка открывала показы бренда Nai Lu-na by Anastasia Ivanova во время Ukrainian Fashion Week.

Александра Кучеренко и Анастасия Иванова instagram.com/aakucherenko

Главным секретом красоты звезды является здоровый образ жизни.

Александра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали исзвестны подробности свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко. Также пара поделилась первыми фото с торжества.

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