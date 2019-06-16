Дмитрий Комаров тайно женился: что известно о красотке

В субботу, 15 июня, телеведущий Дмитрий Комарова рассказал, что тайно женился в Израиле. Избранницей ведущего программы "Мир наизнанку" стала популярная украинская модель Александра Кучеренко, которая была его партнершей и наставницей на шоу "Танці з зірками".
OBOZREVATEL предлагает узнать больше о 22-летней красавице.
Александра Кучеренко родилась в городе Днепр. В 2012 году окончила музыкальную школу по специальности фортепиано.
Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko
С 2013 по 2015 год училась в школе телеведущих "Respect TV", в 2015 году окончила среднюю школу с золотой медалью. В 2015 году поступила в Киевский национальный университет им. Т. Шевченка на специальность "Диктор и ведущий телепередач". В этом году девушка получит степень бакалавра.
Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko
Не представляет свою жизнь без бально-спортивных танцев: занималась ими с 5 лет, имеет множество наград и достижений в этой области, дважды участвовала в Blackpool Dance Festival в Великобритании.
"Танцами я занимаюсь все свою жизнь. На спортивные бальные родители отдали меня в 5 лет. Мои любимые танцы – латиноамериканские. Это мои страсть и вдохновение. Когда танцую, я счастлива!" – призналась красотка в одном из интервью.
Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko
Увлекается верховой ездой и лыжным спортом.
Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko
В 2016 году стала победительницей Национального конкурса красоты "Мисс Украина".
Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko
Сейчас Кучеренко является телеведущей программы "Звездный спорт" на ICTV.
Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko
Также Александра Кучеренко занимается благотворительностью, много снимается для журналов и рекламных кампаний брендов.
Несколько раз девушка открывала показы бренда Nai Lu-na by Anastasia Ivanova во время Ukrainian Fashion Week.
Александра Кучеренко и Анастасия Иванова
instagram.com/aakucherenko
Главным секретом красоты звезды является здоровый образ жизни.
Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали исзвестны подробности свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко. Также пара поделилась первыми фото с торжества.
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