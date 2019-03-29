Для избранных: кому Добрынин дал розы до конца выпуска "Холостяк-9"

В четвертом выпуске шоу "Холостяк-9" главный герой Никита Добрынин выделил нескольких девушек розами еще до официальной церемонии.

Ими оказались Марина, София и Оля. OBOZREVATEL следил за развитием событий и расскажет, как все было.

Коллаж

Первой участницей шоу, которая получила розу, оказалась Марина. Она пошла на групповое свидание, но инициативность девушки так задела Никиту, что он пригласил ее встретиться персонально.

Во время индивидуальной встречи герои почувствовали тягу друг к другу, которая переросла в горячие поцелуи. Встреча закончилась тем, что Никита выдал Марине розу и отправил ее в общий дом.

Следующей оказалась София, с которой он также провел персональную встречу на Кипре. Никита осуществил мечту девушки и попутешествовал с ней на машине. Он привез ее в "Купель Афродиты" и провел сеанс тактильных ощущений, которые перерослы и нежные поцелуи и объятия. Участницу он также отправил в общий дом с розой.

А Оля получила заветный цветок из-за того, что Никита "нелегально" общался с ней по телефону, ведь он нарушил правило. Они сблизились до такой степени, что еще до церемонии Добрынин решил отметить их "особенные отношения" символичным цветком.

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