Для избранных: кому Добрынин дал розы до конца выпуска "Холостяк-9"

В четвертом выпуске шоу "Холостяк-9" главный герой Никита Добрынин выделил нескольких девушек розами еще до официальной церемонии.
Ими оказались Марина, София и Оля. OBOZREVATEL следил за развитием событий и расскажет, как все было.
Коллаж
Первой участницей шоу, которая получила розу, оказалась Марина. Она пошла на групповое свидание, но инициативность девушки так задела Никиту, что он пригласил ее встретиться персонально.
Во время индивидуальной встречи герои почувствовали тягу друг к другу, которая переросла в горячие поцелуи. Встреча закончилась тем, что Никита выдал Марине розу и отправил ее в общий дом.
Следующей оказалась София, с которой он также провел персональную встречу на Кипре. Никита осуществил мечту девушки и попутешествовал с ней на машине. Он привез ее в "Купель Афродиты" и провел сеанс тактильных ощущений, которые перерослы и нежные поцелуи и объятия. Участницу он также отправил в общий дом с розой.
А Оля получила заветный цветок из-за того, что Никита "нелегально" общался с ней по телефону, ведь он нарушил правило. Они сблизились до такой степени, что еще до церемонии Добрынин решил отметить их "особенные отношения" символичным цветком.
Ольга з трояндою. Нікіта передав її через Григорія. Тепер дівчата в повному непорозумінні. Не легко Ользі⠀ ⠀ #холостякУкраина #холостяк9 #холостякстб #холостякУкраїна #holostyakstb #Holostyak #bachelor #bachelor9 #холостяк2019 #холостякдобрынин #стб #стбможливовсе
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке. С проекта ушли сразу три девушки.
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