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Для избранных: кому Добрынин дал розы до конца выпуска "Холостяк-9"

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В четвертом выпуске шоу "Холостяк-9" главный герой Никита Добрынин выделил нескольких девушек розами еще до официальной церемонии.

Ими оказались Марина, София и Оля. OBOZREVATEL следил за развитием событий и расскажет, как все было.

Для избранных: кому Добрынин дал розы до конца выпуска "Холостяк-9"

Коллаж

Первой участницей шоу, которая получила розу, оказалась Марина. Она пошла на групповое свидание, но инициативность девушки так задела Никиту, что он пригласил ее встретиться персонально.

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Во время индивидуальной встречи герои почувствовали тягу друг к другу, которая переросла в горячие поцелуи. Встреча закончилась тем, что Никита выдал Марине розу и отправил ее в общий дом.

Следующей оказалась София, с которой он также провел персональную встречу на Кипре. Никита осуществил мечту девушки и попутешествовал с ней на машине. Он привез ее в "Купель Афродиты" и провел сеанс тактильных ощущений, которые перерослы и нежные поцелуи и объятия. Участницу он также отправил в общий дом с розой.

А Оля получила заветный цветок из-за того, что Никита "нелегально" общался с ней по телефону, ведь он нарушил правило. Они сблизились до такой степени, что еще до церемонии Добрынин решил отметить их "особенные отношения" символичным цветком.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Холостяк-9
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