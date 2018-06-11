Дима Билан рассказал о своей тяжелой болезни

Певец Дима Билан, который за последнее время сильно похудел, на странице в Instagram обратился к поклонникам.

На днях Дима отменил концерт в Даугавпилсе (город республиканского подчинения в Латвии) и сразу же поползли слухи о его состоянии здоровья.

Билан записал видеообращение, в котором решил расставить все точки над "i".

"Ребята, я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии с выраженными симптомами, 2 недели почти болело в груди — это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене! Мое самое искреннее вам спасибо за понимание! Я верю, что мы сможем найти с вами время на встречу в будущем", - написал певец.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что актриса Татьяна Лазарева неизлечимо больна. 51-летняя Лазарева призналась, что страдает язвенным колитом.