DILEMMA анонсировала выход нового альбома

15 марта группа DILEMMA! презентует новый альбом, заглавным треком которого станет хит “Шаленiй”. Новый сингл и альбом в целом были записаны в сотрудничестве с лейблом “Kontramarka”.

В альбом #Shalenii, помимо одноимённой песни, войдут уже известные дэнс-боевики группы “На Патi”, “Тiлом Тряси”, “Kamikadze”, а также лирические композиции “Iншими” и “Танемо”, видео на которые DILEMMA представила ранее. Сюрпризом станет совместный трек с певицей Ёлка.

"Три года назад, когда я решил написать “Тiлом Тряси”, я потратил на это 9 месяцев. Очень сложно писать танцевальные треки на украинском языке так, чтобы это звучало фирменно, уникально и круто. Я был растерян. Как так дальше работать, делая по 9 месяцев один трек? Сейчас я сижу, смотрю на треклист альбома из 15 песен и не понимаю, как это у нас вообще получилось?", — комментирует фронтмен DILEMMA Джей Бардаченко.

DILEMMA – один из самых ярких поп-проектов украинской сцены нулевых. После творческой паузы группа вернулась к активной деятельности в 2017 году – с выходом сингла “Iншими”.

С тех пор DILEMMA выпустили целый ряд хитов и вошли в число самых ротируемых артистов украинской сцены. В 2019 группа отправится в большой всеукраинский тур в поддержку нового альбома. Первый концерт состоится во Львове уже 29 марта.

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