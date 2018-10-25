''Дикая кошка'': Каменских удивила поклонников необычной прической

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, где позирует в леопардовом пуховике и делает губы "уточкой".

Снимок артистка обнародовала на своей странице в Instagram и вместо подписи под ним поставила три смайлика-поцелуя.

Кроме того, на новом снимке Каменских выровняли и необычно для нее уложили волосы.

Многим фанатам исполнительницы понравилась ее новая прическа, они завалили певицу комплиментами в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских показала новый образ с концерта в Германии.