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''Дикая кошка'': Каменских удивила поклонников необычной прической

1.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, где позирует в леопардовом пуховике и делает губы "уточкой".

Снимок артистка обнародовала на своей странице в Instagram и вместо подписи под ним поставила три смайлика-поцелуя.

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Кроме того, на новом снимке Каменских выровняли и необычно для нее уложили волосы.

Многим фанатам исполнительницы понравилась ее новая прическа, они завалили певицу комплиментами в комментариях.

''Дикая кошка'': Каменских удивила поклонников необычной прической
''Дикая кошка'': Каменских удивила поклонников необычной прической
''Дикая кошка'': Каменских удивила поклонников необычной прической
''Дикая кошка'': Каменских удивила поклонников необычной прической
''Дикая кошка'': Каменских удивила поклонников необычной прической
''Дикая кошка'': Каменских удивила поклонников необычной прической
''Дикая кошка'': Каменских удивила поклонников необычной прической

💋💋💋

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских показала новый образ с концерта в Германии.

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
УкраинаКиев
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