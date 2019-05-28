"Дети умнее..." Галкин взбудоражил сеть видео с Пугачевой и маленькой дочкой

Супруг примадонны российской и советской эстрады Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин показал видео с маленькой дочкой Елизаветой, которое вызвало ажиотаж в сети.

Так, на ролике 5-летняя Лиза качается на качели, а на фоне ей поет Алла Пугачева песню "Куда уходит детство". Видео появилось на личной странице Галкина в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

За кадром слышно, как примадонна, после того, как спела строчки из композиции, спросила свою дочь о том, куда же все таки уходит детство и что поможет ей вновь стать ребенком.

Галкин и Пугачева с детьми Лизой и Гарри Instagram @maxgalkinru

"Не знаю, как вернуть детство. Хотя, есть одно средство – радость! Если быть радостной, то тогда почувствуешь, как будто ты маленькая", – ответила Лиза.

"Вот спасибо, запишу себе", – подытожила Алла.

Поклонники звездного семейства в сети умилились общению 70-летней Аллы Пугачевой с дочкой, написав в комментариях, что дети зачастую оказываются умнее взрослых.

"Золотые слова! Потрясающий ребенок, дети умнее нас..." – растрогались фанаты.

"Пусть в вашей семье всегда будет радость", – пожелали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно дочь примадонны и Максима Галкина Лиза устроила "модный приговор" своей маме и ее старшей дочери Кристине Орбакайте. Момент попал на видео, которое умилило пользователей сети.

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