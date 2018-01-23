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"Дети - не собаки!" В сети ополчились на беспечного Киркорова

5.9т

Известного российского певца Филиппа Киркорова, который недавно сильно опозорился на шоу "Успех", раскритиковали поклонники из-за его езды в машине с маленькими детьми.

Видео поездки музыкант лично опубликовал на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что сейчас певец и шоумен отдыхает в Майями и постоянно делится с поклонниками свежими фотоотчетами. Один такой пост певца поддался жесткой критике.

В видео, опубликованном артистом, он мчит на кабриолете на высокой скорости вместе с двумя детьми (чтобы посмотреть видео нажмите стрелочку на фото).

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Поклонников артиста разозлило слишком беспечное отношение к детям. Многие раскритиковали его, отметив, что детей при быстрой езде нужно пристегивать или возить в специальных креслах.

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На обвинения подписчиков Киркоров ответил громкой заявкой в своей публикации.

"И хватит меня поучать как мне ездить , что делать и как воспитывать моих детей! Заведите своих- и воспитывайте!!!" - написал Киркоров.

Многим подписчикам такая позиция артиста не понравилась, и они напомнили музыканту, что детей не "заводят".

Киркоров с детьми

@fkirkorov

Дети Киркорова

@fkirkorov

Как сообщал "Обозреватель", ранее Киркоров обидел россиян постом из-за рубежа.

Персоны
Филипп КиркоровАлла-Виктория КиркороваМартин Киркоров
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