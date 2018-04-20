Детей называю козами - Оля Полякова

Известная украинская певица Оля Полякова призналась, что называет своих дочерей "козами".

Таким откровением артистка поделилась в юмористическом шоу "Вечер с Натальей Гариповой", которое выйдет в эфир 21 апреля в 21:30 на телеканале СТБ. Кроме того, в эфире Полякова поделилась рассказом о том, что у нее было с бывшими, как ее подожгли на сцене, и сколько она платит своей дочери за клипы, сообщили "Обозревателю" в пресс-службе СТБ.

Наталья Гарипова и Оля Полякова Пресс-служба СТБ

Со своими дочерьми певица общается своеобразно.

"Я детей называю козами. Они меня тоже называют коза. А муж – главный пастух. Все гармонично", - говорит Оля. К слову, в студию она придет со своей старшей дочерью Машей, которая необычайно похожа на звездную мать.

Также Полякова призналась, что не экономит бюджет съемок, привлекая к процессу детей.

Оля Полякова Пресс-служба СТБ

"Я заплатила за съемки старшей дочери 1000 гривен. Она очень продвинутая и не снимается в моих клипах бесплатно", - рассказала Оля.

Кроме того, артистка рассказала, как она загорелась на сцене.

"Я вышла на сцену с горящим кокошником на голове. Там есть свечи, которые должны были вовремя погаснуть, но они догорели до головы, конструкция начала плавиться, капать на руки, загорелся костюм. Мои девчонки пытались меня тушить, а я-то думала, что эти дуры меня бьют просто. Они хлопают по плечам, а я отмахиваюсь. Только когда услышала запах горящей курятины, поняла, что нужно что-то делать", - призналась певица.

Наталья Гарипова и Оля Полякова Пресс-служба СТБ

Как сообщал "Обозреватель", ранее Оля Полякова поразила талантом младшей дочери Алисы.