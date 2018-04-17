Десятки тысяч евро от русских олигархов: раскрыты впечатляющие доходы Ротару

Известная певица, народная артистка Украины София Ротару получает впечатляющие гонорары на закрытых вечеринках российских олигархов.

Информацию о внушительных заработках легендарной исполнительницы в России и Прибалтике раскрыл ее концертный директор Сергей Лавров в интервью российскому изданию "Собеседник".

"Пока София Михайловна продолжает работать в разных городах России и Прибалтики на корпоративах. Заказчиков у певицы меньше не стало! Мы никогда не хвастались, что у нас по 20 корпоративов в месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни", - признался представитель артистки.

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София Ротару Instagram @sofiarotaru.official

Напомним, в ноябре 2017 года певица приняла из рук официального представителя МИДа России Марии Захаровой в Кремле награду "Золотой граммофон".

Как сообщал "Обозреватель", София Ротару также владеет роскошным отелем в оккупированной Ялте.