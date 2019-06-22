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"Дерево! Пластики ноль": Ани Лорак взбесила фанов пафосным видео

1.5тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, возмутила своих фанатов пафосным видеороликом.

В видео, которое 40-летняя звезда разместила на свою страницу в Instagram, ее можно увидеть в топе, рваных мини-шортах с цепями и на высоких каблуках.

Лорак, воображая себя голливудской звездой, исполняет сексуальные танцы в ритм рэп-музыке и демонстрирует себя во всей красе.

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Также в кадре она гуляет по улицам Нью-Йорка виляя бедрами со стаей собак.

Подписчики звезды не оценили ее дерзкий ролик и принялись писать гневные отзывы, отметив плохую пластику Лорак.

Скриншот

Скриншот

instagram.com/anilorak

Скриншот

Скриншот

instagram.com/anilorak

Скриншот

Скриншот

instagram.com/anilorak

Скриншот

Скриншот

instagram.com/anilorak

Скриншот

Скриншот

instagram.com/anilorak

Скриншот

Скриншот

instagram.com/anilorak

Скриншот

Скриншот

instagram.com/anilorak

Скриншот

Скриншот

instagram.com/anilorak

Другие же фолловеры предположили, что это кадры из нового клипа Ани Лорак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее TAYANNA раскрыла правду о браке с новым возлюбленным Ани Лорак. По словам Татьяны Решетняк, Егор Глеб постоянно ей изменял, а также приходил домой пьяным и испачканным в женской помаде.

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Персона
Ани Лорак
Место
Украина
Теги
Instagramзвезды
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