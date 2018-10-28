''Денег почти не осталось'': стали известны подробности о наследстве Караченцова

Известный российский актер Николай Караченцов, который умер в пятницу, 26 октября, за несколько недель до смерти оставил своим родстовенникам завещание, согласно которому они получат щедрое наследство: квартиры, особняк и автомобили.

При этом супруга Караченцова Людмила Поргина рассказала, что у покойного актера практически не осталось финансовых средств - все деньги ушли на лечение. Об этом пишет "СтарХит".

Так, жена актера ранее жаловалась на безденежье, в какой-то момент она даже обратилась за помощью в благотворительный фонд, чтобы они помогли в лечении онкологического заболевания.

Особняк Караченцова (скриншот из видео) Передача на Первом канале

Однако, несмотря на огромные расходы, за годы своей карьеры актер приобрел элитную недвижимость в Москве и Подмосковье, а также является владельцем нескольких автомобилей.

В 2003 году Караченцов стал обладателем квартиры площадью в 250 квадратных метров в престижном районе Москвы. По плану в нее входят четыре комнаты, большая кухня-гостиная и два санузла. В квартире — много старинной антикварной мебели, ценные картины и иконы. В 2003 году эту недвижимость оценивали в миллион долларов (около 25 миллионов рублей по прежнему курсу). Сейчас приблизительная стоимость квартиры — порядка 300 миллионов российских рублей.

Особняк Караченцова (скриншот из видео) Передача на Первом канале

Особняк Караченцова (скриншот из видео) Передача на Первом канале

Также Караченцов был обладателем загородного дома в поселке Валентиновка (ближнее Подмосковье, рядом с национальным парком). Цена двухэтажного особняка и нескольких пристроек на пятидесяти сотках земли в престижном районе составляет минимум 400 миллионов рублей.

По сообщениям некоторых СМИ, у Поргиной и Караченцова также есть элитная недвижимость в Болгарии. Кроме этого, актер являлся владельцем двух дорогостоящих иномарок.

Особняк Караченцова (скриншот из видео) Передача на Первом канале

У Николая Караченцова два наследника — супруга актриса Людмила Поргина, и сын Андрей, которые имеют равные доли на имущество отца, пишут Дни.Ру. При этом, по словам вдовы актера, перед тем, как лечь в клинику, артист принял решение все свое имущество записать на сына, потому что предчувствовал свой уход. Все бумаги он подписал, когда лежал в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, в больнице в городе Красногорск. Последние два дня жизни актер находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание. Супруга артиста Людмила Поргина рассказала о смерти и последних днях жизни мужа, отметив, что он "держался до последнего, хоть и мучился".

Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник, 29 октября, на сцене театра "Ленком" в Москве.

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