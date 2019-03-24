"Денег до з*дницы!" Российский комик жестко потроллил Ани Лорак

Российский певец и актер Александр Ревва потроллил певицу Ани Лорак, чтобы не обижать маленькую девочку Алису.
Это случилось во время юмористического шоу Comment Out, где участники выполняют различные задания, в рамках которых пишут обидные комментарии под постами знаменитостей в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Александр Ревва и Ани Лорак
коллаж
Так, в рамках программы, Ревве нужно было либо сломать любимую игрушку на глазах у ребенка, либо поиздеваться над Лорак. Артист сначала не хотел писать плохой комментарий любимой певице.
Александр Ревва и девочка Алиса
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В студию вышла девочка Алиса с куклой. Ревва сначала рассказал, что он является врачом, потому игрушке нужна операция. Потом он спросил, не хочет ли ребенок новую куклу. В итоге он не выдержал и написал комментарий к одному из постов Лорак, чтобы не доводить Алису до слез.
"Если тебе позвонят из пенсионного фонда по поводу корпоратива, ставь тройной гонорар, Новацкий сказал, у них сейчас денег до за*ницы", – написал он, намекнув на возраст Лорак.
Александр Ревва
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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак появилась в компании запрещенных в Украине звезд на мероприятие, приуроченном к российской музыкальной премии "МузТВ". Ревва также засветился с ней.
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