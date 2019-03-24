МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Денег до з*дницы!" Российский комик жестко потроллил Ани Лорак

3.9тЧитать материал на украинском

Российский певец и актер Александр Ревва потроллил певицу Ани Лорак, чтобы не обижать маленькую девочку Алису.

Это случилось во время юмористического шоу Comment Out, где участники выполняют различные задания, в рамках которых пишут обидные комментарии под постами знаменитостей в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Александр Ревва и Ани Лорак

Александр Ревва и Ани Лорак

коллаж

Так, в рамках программы, Ревве нужно было либо сломать любимую игрушку на глазах у ребенка, либо поиздеваться над Лорак. Артист сначала не хотел писать плохой комментарий любимой певице.

Новости
"Так бездарно!" Лорак разгневала исполнением легендарной песни
Александр Ревва и девочка Алиса

Александр Ревва и девочка Алиса

скриншот

В студию вышла девочка Алиса с куклой. Ревва сначала рассказал, что он является врачом, потому игрушке нужна операция. Потом он спросил, не хочет ли ребенок новую куклу. В итоге он не выдержал и написал комментарий к одному из постов Лорак, чтобы не доводить Алису до слез.

"Если тебе позвонят из пенсионного фонда по поводу корпоратива, ставь тройной гонорар, Новацкий сказал, у них сейчас денег до за*ницы", – написал он, намекнув на возраст Лорак.

Александр Ревва

Александр Ревва

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак появилась в компании запрещенных в Украине звезд на мероприятие, приуроченном к российской музыкальной премии "МузТВ". Ревва также засветился с ней.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персоны
Александр РевваАни Лорак
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
11
Смешно
0
Интересно
2
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Говорова Елена
Говорова Елена
Жестокий конкурс.....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Певец ...актер?не знаю такого...Помню в КвНе он подвизался....и не более
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения