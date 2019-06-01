День защиты детей: украинские звезды показали трогательные фото

В мире 1 июня отмечали Международный День защиты детей, а украинские знаменитости не были исключением.

В течение дня звезды публиковали в социальных сетях поздравления и яркие фотографии со своими дочками и сыновьями. OBOZREVATEL сделал подборку постов знаменитостей в честь этого праздника.

Ольга Цибульская

Украинская певица и телеведущая показала трогательную фотографию с маленьким сыном, которого зовут Нестор. "Буду всегда. Ты так и знай. Другом твоим. Наш родной, зай. Поздравляю всех родителей со счастьем. Чистым и безусловным. Наше счастье зовут Нестор", – написала она.

Владимир и Елена Зеленские

Президент Украины и первая леди показали серию снимков с сыном Кириллом и дочерью Александрой. "Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться", – написал Зеленский.

Владимир и Елена Зеленские, сын Кирилл и дочь Александра Instagram@olenazelenska_official

Надя Дорофеева

"Дорогие мои подписчики, сегодня в день защиты детей, прошу вас присоединиться к благотворительной акции #чашкакофе и подарить шанс на исполнение мечты, на вторую жизнь, на здоровую жизнь нашему старому другу, 15-летнему Вове из Броваров. Недавно мы объявили сбор средств на проведение трех операций по удалению опухолей, которые медленно убивают мальчика. За две недели мы с вами собрали 1 миллион и 88 тысяч гривен! На операцию, которая стоит 79500 евро, теперь не хватает порядка 43470 евро. Отказавшись от такой мелочи, как чашка кофе, мы подарим парню самое бесценное – жизнь! Добро вернется", – рассказала она, оставив реквизиты.

Джамала

"В день защиты детей, хочется говорить о защите самовыражения. Как тренер "Голос. Діти", я постоянно обращаюсь к сильным сторонам молодых исполнителей и стараюсь усилить их. Найти золотое зерно и развить. Побудить верить в себя. Вот моя роль в проекте", – рассказала она, также опубликовав фотографию с сыном.

Ани Лорак

"Пусть все детки будут здоровы и счастливы", – написала украинская певица, которая сбежала в Россию, под фотографией с дочкой.

Наталья Могилевская

"Сегодня день защиты детей. Хочу поблагодарить детей Школы Талант за защиту от зла и равнодушия нас взрослых. Вы защищаете нас. И спасибо вам за это. На этой неделе прошли выпускные концерты нашей школы и мы открыли набор в летний дневной лагерь. Я счастлива жить и работать с вами, мои хорошие и самые талантливые. Жду ваших рассказов о детях или о своём детстве. Очень интересно", – поздравила певица.

Катя Осадчая

"Дети не знают, что существует один день в году, когда все отмечают защиту их прав. Дети – это круглосуточная любовь, уход и круглогодичная защита и опека. Это громкие слова, не бывает чужих детей, но если задуматься, это так и есть. Они приходят в этот мир беззащитными и очень нуждаются в нас, взрослых. Давайте это помнить каждый день, пусть каждый будет день ребенка", – трогательно поздравила ведущая.

Певица Alyosha (Елена Тополя)

"Любимые мальчики. Благодаря им, я поняла, что такое – безусловно любить! Всей душой! Поняла, что мать способна на все, и даже больше, чтобы защитить своих детей! Дети, которые воспитываются в любви и хорошем примере, всегда становятся достойными личностями, главное – человечными. Дай Бог нам всем всегда, каждое мгновение помнить об этом! Наши дети и есть – будущее! Защитите свое будущее уже сейчас и в каждое мгновение! Будьте рядом", – отметила певица.

Маша Ефросинина

"Много слов писать не буду! Давайте прямо сейчас зацелуем тех, кого любим безусловно, больше жизни и навсегда", – кратко поздравила она с Днем защиты детей.

Святослав Вакарчук

"Поздравляю всех с Днем Защиты детей! Ради них стараемся больше всего", – поздравил он.

Ольга Фреймут

"Воспитывать детей не умею. Моя педагогика – любить их и всегда быть для них безопасным местом. Мы с семьей начали лето. С Днем защиты детей Вас и с Первым днем лета", – поздравила она.

Гайтана

"Мы все чьи-то дети. Мы все под защитой Бога. С днём защиты детей", – кратко написала украинская поп-исполнительница.

Екатерина Кухар

"Когда наши дети счастливы, то счастливы и мы. Так важно окружить их любовью, заботой и своим вниманием. Ведь они в этом очень нуждаются. Всегда хочется дать им все самое лучшее", – отметила Кухар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня 2019 года в мире также отмечали Всемирный день родителей и день Ивана, в который были определенные запреты и приметы.

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