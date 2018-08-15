День гибели Цоя: как спустя 28 лет живет сын рок-легенды

На момент гибели фронтмена группы "Кино" Виктора Цоя его сыну Александру было всего пять лет. Уже после смерти рок-легенды мать Цоя-младшего вспоминала, что в то роковое утро 15 августа 1990 года музыкант подумывал взять сына с собой на рыбалку. Мальчик наотрез отказался, возможно, благодаря этому остался в живых.

Сегодня Александру Цою 33, в свое время он изучал иностранные языки, работал художником-оформителем и занимался журналистикой. В августе прошлого года Цой-младший представил в сети свою первую песню. OBOZREVATEL разузнал, как и чем живет сын знаменитого музыканта.

Александр Цой Фото: gordonua.com

Несмотря на известную фамилию, Александра Цоя вряд ли можно назвать публичным человеком. О жизни сына легенды известно не так много, из года в год он упорно отказывался от участия в проектах, связанных с именем отца. По словам Александра, жить очень трудно, если тебя воспринимают как "достопримечательность".

С возрастом Цой-младший изменил позицию и научился жить с этой частью своей биографии, только годам к 25 он понял, что не просто сын знаменитого музыканта, а личность, имеющая право на жизнь, которая никого не касается.

Александр Цой Фото: gordonua.com

Насколько известно, "молчаливую" позицию Александр Цой занял и по той причине, что незадолго до смерти матери дал ей важное обещание - никогда не давать журналистам интервью. Марьяна Цой умерла от рака в 2005 году.

Александр углубленно изучал иностранные языки, работал художником-оформителем, занимался журналистикой, web-дизайном, программированием. От отца ему передались способности к рисованию и музыке. В 15 лет Цой-младший попросил у матери денег на первую гитару. Марьяна пыталась его отговорить, но гены взяли свое.

Новости Гребенщиков обвинил Серебренникова во лжи в фильме о Цое

Увлекшись музыкой, Александр выступал под другой фамилией в составе группы Para bellum, а именно как Александр Молчанов. В прошлом году Александр представил сингл своего нового сольного проекта "Ронин" – песню "Шепот". После выхода мини-альбома слушатели отметили, что голоса сына и знаменитого отца очень похожи.

Женился Цой-младший в 2010 году. О его избраннице Елене Осокиной практически ничего не известно. Единственное, что рассказал однажды журналистам Александр, при знакомстве ей было совершенно неважно, чей он сын - это его и покорило.

Биографии говорят, что Виктор Цой очень любил сына, пусть и видеться часто им не удавалось - музыкант пропадал на гастролях. Даже когда брак с Марьяной распался, и в жизни фронтмена "Кино" появилась Наталья Разлогова, он по-прежнему старался выкроить время, чтобы уделить его сыну.

Виктор Цой с сыном Александром Фото: lenta.ru

Виктор Цой погиб а автокатастрофе 15 августа 1990 года, на момент смерти музыканту было всего 28 лет. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока - Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. По одной из версий, Цой уснул за рулем его "Москвича-2141" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом модели "Икарус". 19 августа музыканта похоронили на Богословском кладбище в Ленинграде (нынешнем Санкт-Петербурге).