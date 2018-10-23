Дэмиен Эскобар: семь интересных фактов о боге скрипки

26 октября во Дворце "Украина" выступит всемирно известный музыкант из Нью-Йорка, американский бог скрипки Дэмиен Эскобар.

Накануне концерта мы собрали семь интересных фактов из жизни музыканта.

1) Дэмиэн впервые взял в руки скрипку в восемь лет, а в десять уже стал студентом престижной школы искусств - Juilliard School, выпускниками которой были Робин Вильямс и Майлс Дэвис.

2) Сердца первых поклонников маленький Дэмиэн вместе со старшим братом завоевывал на улицах Нью-Йорка, после чего отправился в популярное телевизионное шоу America's Got Talent, где занял третье место.

3) Скрипач начал сольную карьеру с двух аншлаговых национальных туров, сольного альбома "Sensual Melodies", и через три года - второй пластинки "Boundless", которая в течение суток попала в десятку Billboard Classical Crossover Charts и топы раздела R&B/Soul в iTunes.

4) Главный поклонник музыканта - экс-президент США Барак Обама, на инаугурации которого Damien Escobar блистал с Beyoncé, Jon Bon Jovi и Shakira.

5) В 2007 году Эскобар основал фонд Violins Against Violence ( "Скрипки против насилия"). Кроме того, он сотрудничает с фондом VH1 Save the Music Foundation, UNICEF и Kennedy's Cause - благотворительной организацией, которая помогает детям с пороками развития лимфатической системы.

6) Четыре года назад музыкант выпустил автбиографическую книгу для детей The Sound of Strings, где рассказал о трудном детстве в формате сказки.

7) Damien Escobar стал обладателем двух престижных американских наград Emmy Awards.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве отменили концерт советской знаменитости.