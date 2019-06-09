Известному российскому продюсеру и музыканту Бари Алибасову, который до сих пор находится в реанимации после отравления средством "Крот", поставили новый диагноз.

Так, как сообщил Telegram-канал 112, 72-летнему Алибасову поставили диагноз "делирий", иными словами у него развилась "белая горячка".

Таким образом Бари Алибасова какое-то время не могут выписать из больницы и дело уже не только в ожогах пищевода и желудка. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, ранее врачи сообщали, что состояние Бари Алибасова по-прежнему остается тяжелым.

4 июня Алибасова экстренно госпитализировали после того, как он глотнул средство для прочистки труб "Крот". Он получил четвертую степень ожога желудка.

Уточнялось, что он нуждается в длительном лечении и операции на желудке, которую пока что нельзя проводить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.

В СМИ появилось предположение, что Алибасов пытался покончить жизнь самоубийством, о чем свидетельствует ряд факторов.

Жена Алибасова собралась судиться с производителем "Крота", потому что на этикетке якобы не было указано, что средство нельзя глотать, а артист якобы перепутал средство с йогуртом.

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