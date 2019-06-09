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"Дело не в отравлении": стало известно о новом страшном диагнозе у Алибасова

1.8тЧитать материал на украинском

Известному российскому продюсеру и музыканту Бари Алибасову, который до сих пор находится в реанимации после отравления средством "Крот", поставили новый диагноз.

Так, как сообщил Telegram-канал 112, 72-летнему Алибасову поставили диагноз "делирий", иными словами у него развилась "белая горячка".

Таким образом Бари Алибасова какое-то время не могут выписать из больницы и дело уже не только в ожогах пищевода и желудка. Другие подробности пока не сообщаются.

"Дело не в отравлении": стало известно о новом страшном диагнозе у Алибасова

Напомним, ранее врачи сообщали, что состояние Бари Алибасова по-прежнему остается тяжелым.

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4 июня Алибасова экстренно госпитализировали после того, как он глотнул средство для прочистки труб "Крот". Он получил четвертую степень ожога желудка.

Уточнялось, что он нуждается в длительном лечении и операции на желудке, которую пока что нельзя проводить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Бари Алибасов
Тег
Новости России
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