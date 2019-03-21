"Делайте больше на родном": "Время и Стекло" произвели фурор в сети украиноязычной песней

В четверг, 21 марта, популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала новую песню на украинском языке. Трек "Дим" произвел настоящий фурор в сети.

Судя по всему, вместе с треком группа также презентовала и клип на него. Видео с песней "Дим" опубликован на официальном YouTube-канале "Время и Стекло" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, участники бэнда Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) восхитили аудиторию композицией нового формата, который ранее не был характерным для группы.

Время и Стекло voiceshowbiz.com

"Это особая для меня песня. Я влюбилась в нее с первой секунды, когда услышала в демо-версии. Она магическая и волшебная, полностью погружает в свою атмосферу. В ней есть все: красота, чувственность и сексуальность", – рассказала о новой работе Надя.

Надя Дорофеева и Позитив на съемках клипа Пресс-служба

Солист коллектива Позитив, в свою очередь, рассказал, что композиция является новым дыханием для группы. Авторами украинского текста стали Алексей Потапенко (Потап) и Андрей Бескровный (DJ Bloodless из группы MOZGI).

Надя Дорофеева и Позитив на съемках клипа Пресс-служба

Фанаты группы пришли в восторг и от того, как звучит новая песня, и от того, что она исполняется на украинском языке.

Кадр из клипа "Дим" Скриншот из видео на YouTube

"Очень круто! Делайте больше на украинском! песня сразу в топ", – отметили фанаты.

"Приятно слышать на родном языке. Не ожидали такого, спасибо за то, что продвигаете украинский язык!" – добавили другие.

Кадр из клипа "Дим" Скриншот из видео на YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года состоялась премьера нового хита украинской поп-группы "Время и Стекло" под названием "Песня про лицо". Ролик сразу же вызвал ажиотаж в сети.

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