Декорации, спецэффекты и полеты над сценой: рок-легенды KISS впервые выступили в Украине

Легендарная американская рок-группа KISS впервые выступила с масштабным концертом в Киеве.

По словам журналиста OBOZREVATEL, Елены Кордуновой, шоу на НСК "Олимпийском" было очень масштабным и эффектным – столько пиротехники, что не было даже возможности нормально запечатлеть музыкантов на фото и видео.

"В Германии с этой же программой KISS несколько песен пели под фонограмму, в Киеве такого не было. Все "живяком", дедушки, которым по 70 лет, выложились на максимум. Обещали, что музыканты будут летать над стадионом – нет, не летали. Но Пол Стенли (вокалист и гитарист группы) таки взлетел над сценой. Декорации, спецэффекты – на высшем уровне. KISS реально подтвердили свой статус мировых рок-легенд, это факт", – делится Кордунова.

Рок-легенды KISS впервые выступили в Украине

Артисты, которые играют в стиле хард-рок, глэм-рок и хеви-метал, по традиции были с ярким сценическим макияжем.

Басист Джин Симсонс также традиционно плевался кровью во время бас-соло. Фанаты были в восторге.

Рок-легенды KISS впервые выступили в Украине

Отметим, что за 46 лет музыкальной карьеры группа продала более 100 миллионов записей, удостоилась титула самой зрелищной рок-банды и заняла свое почетное место в "Зале славы рок-н-ролла".

В сети уже можно увидеть фото и видео с выступления KISS в Киеве.

На концерте было исполнено много легендарных песен, среди которых композиция I Was Made for Lovin 'You, которая вошла во второй "золотой" альбом группы.

Рок-легенды KISS впервые выступили в Украине

Рок-легенды KISS впервые выступили в Украине

Рок-легенды KISS впервые выступили в Украине

Рок-легенды KISS впервые выступили в Украине

Напомним, в 2018 году группа KISS объявила, что поедет в свой прощальный тур, который будет длиться почти год и охватит около 20 стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK взорвал "Олимпийский" грандиозным шоу. 33-летний артист представил фанатам новую программу под названием "Love it Ритм".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!