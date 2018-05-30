Декольте до пупка: 50-летняя Памела Андерсон вышла в свет в откровенном платье

Секс-символ 90-х, голливудская актриса и модель, 50-летняя Памела Андерсон появилась на публике в откровенном наряде.
В платье с глубоким декольте до пупка знаменитость пришла на благотворительный ужин в Париже. Об этом передает Daily Mail.
Перламутровый наряд Памела дополнила бежевыми туфлями и сережками-каплями.
Отметим, что несколько лет назад Памела Андерсон избавилась от огромных грудных имплантов и долгое время предпочитала закрытую одежду.
Однако в 2018 году звезда вернулась к старому сексуальному образу.
Памела Андерсон
Daily Mail
Памела Андерсон
Daily Mail
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Памела Андерсон снялась в откровенной рекламе нижнего белья.