Декольте до пупка: 50-летняя Памела Андерсон вышла в свет в откровенном платье

Секс-символ 90-х, голливудская актриса и модель, 50-летняя Памела Андерсон появилась на публике в откровенном наряде.

В платье с глубоким декольте до пупка знаменитость пришла на благотворительный ужин в Париже. Об этом передает Daily Mail.

Перламутровый наряд Памела дополнила бежевыми туфлями и сережками-каплями.

Отметим, что несколько лет назад Памела Андерсон избавилась от огромных грудных имплантов и долгое время предпочитала закрытую одежду.

Однако в 2018 году звезда вернулась к старому сексуальному образу.

Памела Андерсон Daily Mail

Памела Андерсон Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Памела Андерсон снялась в откровенной рекламе нижнего белья.